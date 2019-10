Tänakule üliedukas MM-ralli langeb kalendrist välja 

Saksamaa mootorispordi föderatsiooni president Hermann Tomczyk rääkis väljaandele Motorsport Aktuell, et tegi kõik endast oleneva, et Saarlandi ralli mahuks ka WRC-sarja järgmise aasta kalendrisse. "Pärast seda lähme pausile," lisas Tomczyk.

Kui võrrelda tänavust ja järgmise aasta kalendrit, siis kaovad vähemalt ajutiselt sarjast ära Austraalia, Korsika ja Kataloonia võidukihutamised. Samas on WRC korraldajad teatanud, et plaanivad hakata teatud rallisid roteerima.

Saksamaa teed on olnud üliedukad meie ekipaažile Ott Tänak - Martin Järveoja, kes on seal kolm aastat järjest võitnud. Praeguse seisuga on see eestlastele edukaim ralli.