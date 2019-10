Operatsioonile minev Kirt on jätkuvalt optimistlik: üldfüüsilist ettevalmistust vigastus ei sega 

Kirdi sõnul oli laual mitmeid variante, sealhulgas ka operatsioonita taastumine, kuna probleem pole liiga suur, kuid lõpuks sai spetsialistidega konsulteerides otsustatud et targem oleks läheneda kirurgiliselt. Nädala lõpus toimuva operatsiooni viivad läbi doktor Madis Rahu ja Soome kirurg Urgo Väätäinen.

"Arutasime mõtet mitte teha operatsiooni ja keskenduda ainult harjutustele, aga tuginedes arstide arvamustele ja minu füsioloogilistele omadustele, oli tark läheneda kirurgiliselt," selgitas Kirt olukorda Kuku raadiole.

Tõrvalane lisas, et tegemist pole traditsioonilise odaviskajate vigastusega: "See on seotud minu kaasasündinud liigestega ja koht, mis järele andis, pole viskega otseselt seotud. Halvimal võimalikul moel on see parim koht, mis võis järele anda. See pole koht, mis saab viskamisel suurt koormust."

Kas see teadmine koos doktor Rahu jutuga, et tegemist on lihtsa operatsiooniga on Kirdi usku taastusprotessi suurendanud? "Eks aeg näitab seda. Kõigepealt on vaja kõik protseduurid ära teha, käsi töökorda saada ja eks siis ole näha," ei soovinud ta Õhtulehe spekuleerivale küsimusele vastata.

See, millal odaviskaja lennuvahendi taas kätte saab võtta, selgub taastusravi käigus, kuid vähemalt esialgu tehakse plaane nii, et kevade alguses staadionile naasta.

"Mulle pole kunagi meeldinud võistlustulemusi ennustada ja see [millal oda taas kätte võtan] on sarnane teema," selgitab Kirt. "Aga pean mõtlema nii, et saaksin hooaega õigel ajal alustada, vähemalt üldfüüsilise poole pealt, sest selle arendamist vigastus ei takista. [Üldkehalise ettevalmistuse treeneril] Indrek Tustitil on head plaanid, et hoida mind vormis. Viskepool tuleb järgi, kui tuleb. See kõik oleneb juba taastusplaanist."