Mäkinen meenutas Soome rallitalendi esimest WRC-kogemust, mille peale tal suu ammuli vajus 

"Leian, et võiksin pärast seda hooaega [WRC jaoks] valmis olla," sõnas Rovanperä sarja kodulehele antud intervjuus. "Sa ei saa kunagi täiesti valmis olla ning meid ootab ees palju õppimist, kuna WRC-masin on täiesti teine auto."

Mäkinen on oma väljaütlemistes aga jätkuvalt salapärane: "Kalle on sõites pea külmana hoidnud ning riskideta kihutanud. Ta on väga kiire. Ma pole enam kindel, kas R5 on tema jaoks õige koht, kus ennast arendada. Võib-olla oleks tal õige aeg teha hüpe edasi."