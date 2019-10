Ralliguru: Tänak väärib maailmameistritiitlit, aga Ogier'd ei saa kunagi alahinnata 

Järgmisel nädalavahetusel võistleb MM-karussell Kataloonias ning kaks etappi enne hooaja lõppu edestab Tänak prantslast 28 punktiga. Thierry Neuville on kolmas, tema kaotab eestlasele 41 silmaga.

"Ogier'd ei saa kunagi alahinnata, ta on ju kuuekordne tšempion. Ta teab, kuidas tiitlit võita, Oti ja Thierry kohta ei saa sama öelda," ütles rallimaailma ülimalt teraselt jälgiv Porter.

Samas leiab britt, et Tänak väärib tiitlit, sest oleks pidanud hooaja esimesel poolel võitma rohkem rallisid. Näiteks Sardiinia etapi, mille punktikatsel läks Toyota esinumbri roolivõim katki, mistõttu langes ta liidrikohalt. "Ta oleks pidanud juba Saksamaal tiitli kindlustama," sõnas Porter naljaga pooleks.

Sealjuures avaldas rallireporter arvamust, et Tänak on väga egoistlik, ent täpselt sama kehtib ka teiste sõitjate kohta. "Pere on Oti jaoks meeletult tähtis, aga elu keerleb (praegu) ralli ümber."