WRC Suri šotlane, kes koos Tommi Mäkineniga oli nautinud autoralli MM-sarjas suurt edu

Leinaküünal. Foto: Tiina Kõrtsini

Eile õhtul anti teada, et meie seast on lahkunud Andrew Cowan. Šotlane nautis Mitsubishi tiimipealikuna autoralli MM-sarjas suurt edu.