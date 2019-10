Soome spordiajakirjanik: Tänaku ja Märtini trikitamine võib põletada silla Toyotaga 

Spekulatsioonide kohaselt on eestlase ja teda abistava Markko Märtini üks nõue saada Toyotalt kindel esisõitja roll. Tiimipealik Tommi Mäkinenile pole see meeltmööda.

Ka Porttila arvab, et selline klausel pole vajalik, sest ta peab Tänaku kahtluseta MM-sarja kiireimaks sõitjaks – tulemused panevad rollid niiehknaa paika. Märtin peab Porttila hinnangul Tänakut siiski nii eriliseks sõitjaks, et tiimid peavad eestlase soovidele kuuletuma.

Sestap leiabki Porttila, et Tänak ja Märtin peaksid tuure maha võtma ning Mäkineni tingimustega nõustuma. Teine valik oleks mujale siirdumine, kuid see on raske, sest Citroenil on sõitjad paigas ning M-Spordi ja Hyundai uksed võivad olla suletud.