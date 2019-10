Kui Ogier säilitab Kataloonias tiitlilootuse, saadab Citroen Austraaliasse salarelva 

Praegu on punktiseis järgmine: Ott Tänak hoiab 240 punktiga esikohta, Ogier jääb maha 28 ja Thierry Neuville 41 punktiga. Ühelt rallilt on võimalik maksimaalselt teenida 30 punkti (25 võidu ja 5 punktikatse võidu eest), mis tähendab, et võit Kataloonias tagaks eestlasele igal juhul MM-tiitli. Muude tulemuste korral sõltub olukord ka Ogier' ja Neuville'i lõppkohast.