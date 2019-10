MAGUS VÕIMALUS! Flora võib Kalju kodus meistriks tulla, kapten Kams pole veel šampust külma pannud 

"Iga mees teab, mis mängus on," märkis Kams. "Samas ütlen, et see on jalgpallimäng nagu iga teine. 11 meest läheb platsile, on varumehed, treenerid ja kohtunikud. Tavaline jalgpallimäng. Tasub keskenduda asjadele, mida terve hooaeg oleme hästi teinud ja neid edasi teha. See pole see hetk, kus hakata midagi muutma ja üle mõtlema."