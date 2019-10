Spordivaria Eestlanna, kes tegi imet – kolme lapse ema läbis täispika triatloni kiiremini kui kümne tunniga! Deivil Tserp , täna, 21:30 Jaga: M

RATTARAJAL: Liis Berendsen Rametta ütleb, et rattasõiduga tuleb veel kohaneda. Foto: Erakogu

Kui eestlannad kandideeriks tänavu eneseületaja tiitlile, oleks auhinnale üks tugevamaid kandidaate Liis Berendsen Rametta, kes läbis esimest korda elus täispika triatloni ja alistas kohe kümne tunni piiri. 35aastaselt on see vinge saavutus, ent väga eriliseks muudab Liisi tulemuse tõsiasi, et ta on kolme lapse ema – stardijoonele astus vapper naine 14 kuud pärast sünnitust! USAs elav Liis pani hooajale ilusa punkti mainekal Hawaii Ironmanil.