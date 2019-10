Kihlatu poolt petetud Latvala: stressirohke aeg küll, aga tahan Tänaku maailmameistriks aidata  

Latvala tunnistas WRC ametlikule veebilehele, et on palju läbi elanud ning kahetseb, et sama on pidanud tegema ka tema pere, sõbrad ja Toyota rallitiim, kuid siht kaheseks viimaseks MM-etapiks on sellegipoolest kõrge.

„Me peame meeskondlikku MM-tiitlit kaitsma ning aitama võimalusel Ott Tänak maailmameistriks,“ kommenteeris Latvala. „Te teate kõik, et autoralli on minu elus kõige olulisem ja ma ei saa lasta end segada. Soome ajalehed on minu suhtest alati kirjutanud, ent nüüd veetsin tõesti kaks päeva enamasti telefoni otsas, et kõike selgitada. See oli väga stressirohkem.“