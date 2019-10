EURO2020 | Soome ajakirjanik Õhtulehele: „Väga paljud inimesed puhkevad nutma.“

Ootused Soome jalgpallikoondisele on alati olnud suured, ent suurturniirile pole kunagi pääsetud. Mille poolest see kvalifikatsioonitsükkel erineb?

Samal teemal „Enne jäätub põrgu, kui Soome võidab Eurovisioni või jalgpallikoondis jõuab MMile või EMile.“ Põrgusse see arvamus! 16. oktoober 2019, 21:15 Tähtsa võidu saanud Soomet jätaks EMilt kõrvale vaid ime 15. oktoober 2019, 20:51 Kuigi paljud kartsid, et küllaltki raskest valikgrupist edasipääsemine saab olema keeruline, pole tulemused sugugi üllatavad, sest Soome mängis juba Rahvuste Liigas väga hästi. Minu hinnangul algas kõik kaks aastat tagasi, kui Soome alistas Tamperes Islandi. Väravavaht Lukas Hradecky ütles enne kohtumist, et Soome peab enesekindluse taastamiseks võitma ühe mängu, kuna aasta aega võiduta olemine viis moraali alla. Mulle tundub, et paljud põhimängijad nagu Hradecky, Paulus Arajuuri, Joonas Toivio, Tim Sparv, Robin Lod ja Teemu Pukki on praegu oma parimas eas ning pärast pikka otsimist leidnud endale sobivad klubid. Mõistagi aitab ka see, et Pukki ja Hradecky on maailmaklassi mängijad. Ka paljud teised mängivad praegu oma karjääri parimat jalgpalli ja on ka noori talente nagu Glen Kamara.

Kahe-aastane periood 2015. aasta suvest 2017. aasta suveni oli suisa kohutav (3 võitu, 6 viiki, 13 kaotust). Mis juhtus?

Pärast lubavat algust Mixu Paatelaineni käe all hakkasid asjad lihtsalt ebaõnnestuma. Pärast järjestikkuseid kehvi tulemusi ei suudetud end kokku võtta. Paatelaineni mantlipärija Hans Backe oli lihtsalt vale valik: tore mees, aga me pole kindlad, kas ta viitsis koondise nimel ületunde teha.

Nüüd olete EURO2020-le väga lähedal. Kui suur saavutus see Soome spordi ajaloos oleks?

Jalgpalliliidu president ütles, et kui tema noor oli, siis olid mõned asjad, mida keegi ei uskunud, et võivad tõeks saada. Esmalt jäähoki maailmameistritiitel, siis Eurovisiooni võit ja veel Soome jalgpallikoondise kvalifitseerumine MMile või EMile. Jäähoki MM-tiitel tuli 1995. aastal, Eurovisiooni võit 2006. ning nüüd oleme viimase saavutuse lävel. Mõistagi on Soomes olulisel kohal ka individuaalspordialad. Matti Nykänen, odaviskajad ja vormel-1 piloodid on kõik suured staarid, ent nüüd räägivad nii paljud inimesed jalgpallist.

Mille poolest on tänane Soome jalgpallikoondis parem, kui see, mis kubises staaridest nagu Jari Litmanen ja Sami Hyypiä?