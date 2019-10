Magnus Kirti opereerinud kirurg: „Oli kehvem kui arvasime, aga tuli parem kui lootsime“

„Me Indrekuga (Kirdi füsioterapeudist abiline Indrek Tustit – toim.) mõtlesime, kuidas seda lühidalt sõnastada. Hea lause on, et „oli kehvem kui arvasime, aga tuli parem kui lootsime“, kommenteeris operatsiooni läbi viinud kirurg Madis Rahu ERRile .

Rahu sõnul on Kirdi taastumisel on kõige tähtsam esimene periood, kus on vaja õlg uuesti liikuma saada.