Võimsat tagasitulekut tegev Andy Murray jõudis enam kui kaheaastase vahe järel taas finaali 

“Mulle on see olnud suur üllatus. On hea meel olla finaalis. On olnud pikk tee, et jõuda tagasi sellisesse seisu. Kindlasti ei oodanud, et pärast uuesti mängima hakkamist see nii kiiresti tuleb,” sõnas 32aastane endine maailma esireket Amazon Prime’ile.