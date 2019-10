KAHJU! Vene ja Varese lagunesid viimasel veerandil ja kaotasid Itaalia kõrgliigas liidrile 

Viie vooru järel jätkab liider Virtus täiseduga, Varese on nelja mänguga saanud kaks võitu ja kaks kaotust, sellega hoitakse hetkel kaheksandat kohta. Henri Drelli koduklubi Pesaro Victoria Libertas, kes seni kõik kolm kohtumist kaotanud, läheb täna kell 21.45 vastamisi Brindisi New Basketiga, kes on hetkel kolmandal kohal.