WRC Ogier on enne Kataloonia rallit enesekindel: oleme asfaldil paremad! Ohtuleht.ee , täna, 11:49 Jaga: M

Sebastien Ogier. Foto: AFP/Scanpix

Autoralli MM-sarja käimasoleval hooajal teist kohta hoidev Sebastien Ogier usub, et ettevalmistus eelviimaseks etapiks on kulgenud hästi. Selleks, et 28 punktiga Ott Tänakule kaotav Citroeni piloodi tiitlilootused säiliksid, peab prantslane esinema sisuliselt veatult ja lootma õnnele.