GALERII | ŠAMPANJA JÄÄB OOTELE: müstiline Sorga kattis Flora peolaua, kuid Puri pani tuled kustu

Leppisime kokku, et viik on meie jaoks okei. Aga mulle kõrvalt tundus, et risk oli pigem kaalutletud. Ei olnud taga ukse-aknad lahti. [Võidu]värav tuli ka poolõnnega. See polnud 100protsendiline võimalus.“

Žest surnud isale ja musi pojale

Rõõm oli erakordselt üürike, sest 87 sekundit hiljem vajutas valveta jäetud Puri palli 20 meetrilt ristnurka. Sama mees sahistas ka 86. minutil, sedapuhku trahvikasti vasakust äärest terava nurga alt vasaku jalaga ette nurka. Esimest tabamust tähistas ta pilguga taeva poole – „väike žest isale“ – ja teist põsemusiga kolmeaastasele pojale. „Teadsin, et poiss tuleb vaatama. See oli väga hea, andis jõudu juurde,“ märkis päevakangelane.

„Punane kaart tegi olukorra raskeks, ei saa salata,“ lausus Flora ääreründaja Martin Miller. „Võitlesime tublisti lõpuni. Enne mängu oli tavapärane meeleolu, tahtsime võita, aga kindlasti ei mõelnud [tiitlipeole] ette.“

Hennil oli pärast mängu meeskonnale vaid üks sõnum: „Pea püsti! Võitlesime korralikult lõpuni. Kaotus on loomulikult väga valus, eriti arvestades, kuidas pärast vähemusse jäämist mängisime. Mängu keskel olid pikad perioodid, kus Kaljul polnud praktiliselt midagi ja hoidsime päris palju palli. Mingis mõttes ei muutunud meie jaoks midagi. Minna veel on ja nüüd on võimalus kodus tiitel kindlustada.“