LEIN TENNISEMAAILMAS: legendaarne venelane suri kõigest 52aastaselt 

Volkov võitis karjääri jooksul kolm ATP-turniiri ja kerkis parimal juhul maailma edetablis 14. kohale. Suure slämmi turniiridest esines ta kõige paremini US Openil, kus jõudis nii veerandfinaali (1992) kui ka poolfinaali (1993), kaotades mõlemal puhul Pete Samprasele.

Hiljem sai temast Marat Safini treener ning Volkovi juhendamisel tõusis venelane maailma esinumbriks. „See on ühe ajastu lõpp. See mees tegi tennise heaks väga palju,“ ütles Safin. „Tänu temale tõusin maailma esinumbriks ja ta on mu südamele ja hingele väga lähedal.“