PALJASTATUD! Kui palju teenivad jalgpallurite ja poliitikutega orgiaid pidavad glamuursed eskortnaised?  

Ajaleht kinnitab, et paljud Inglismaa kõrgliiga jalgpallurid kasutavad agentuuri Cinderella Escorts teeneid. Tavaline inimene ei pääse agentuurile ligigi, sest liikmeks astumiseks peab tõestama, et inimese vara ületab 10 miljoni naela piiri. Aastamaks on 30 000 naela.