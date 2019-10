Priit Vene: saime tappa psühholoogiliselt ja lõpus ka füüsiliselt 

Pärnu spordihallis enam kui 600 inimese ees peetud kohtumises haaras kodumeeskond jämedama otsa enda kätte avaveerandi keskel tehtud 9:0 spurdiga, mille järel näitas tabloo 12:4 edu Pärnule. Kregor Hermeti 3+1 rünnak tõmbas aga ta tartlaste mängumootori käima ja mäng muutus tasavägisemaks. Avaveerandi võitsid pärnakad 24:21.

Teisel veerandil hoidis kodumeeskond kätte võidetud edu ja kuigi Tartu eest tegid hästi skoori nii Kregor Hermet kui Adomas Drungilas, siis leidus pärnakatel alati keegi, kes vahe taas suuremaks tegi. Poolaja lõpetas Pärnu Sadam 8:2 spurdiga, mis viis nad pikale pausile kümnepunktilises edus – 47:37. Tartu meeskonnas teenis tehnilise ja ebasportliku vea ka Hendrik Eelmäe, mis tõi kaasa mängust eemaldamise. Et vahetusmeeste pink oli niigi nelja mehe võrra lühem (puudusid Sverre Aav, Hannes Saar, Kent-Kaarel Vene ja Patrik Saal), siis jättis see treenerite valikuid veelgi ahtamaks.