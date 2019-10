Liverpooli staar: Ballon d’Ori väärib Messi mitte Van Dijk 

„Mina hääletaksin Messi poolt. Muidugi Virgil on suurepärane mängija, aga parim vabandage, parim on Messi,“ kommenteeris Mane.

Mane lisas veel, et tunneb end meelitatuna, et FIFA aasta mängijate valimisel märkis Messi esimeseks just Mane.