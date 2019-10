VIDEO | Kataloonia ralli eelvaade: Ogier’ lemmik, Tänak pole võitnud, aga üks eestlane on! 

Kataloonia rallit on sõidetud 1988. aastast ning see on alati kippunud olema prantslaste lemmikralli. Seni peetud 30st osavõistlusest on koguni 20 korda domineerinud prantslased. Üheksa korda on see õnnestunud rallimaailma suurimal legendil Sebatien Loebil, kes võttis üllatusliku comeback-võidu ka mullu.