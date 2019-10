Ogier: Toyota kiirus on teisest kategooriast, Tänakut pinge ei häiri  

„Kõik teavad, et Toyota on kuulub täiesti teise kategooriasse. Peame kahjuks selle paratamatusega leppima. Samas on teised vahet veidi vähendanud. Küll aga peame tulevikku silmas pidades tegema veel kõvasti tööd. Meil isegi on mõned uuendused juba olemas, näiteks aerodünaamikas, aga paraku ei luba alaliit seda enne uut hooaega kasutusele võtta,“ sõnas Ogier Hispaania ajelehele AS.

„Ma ei anna kunagi alla ja võitlen lõpuni. Ka eelmisel aastal oli meil keeruline seis, kuid kuni on matemaatiline võimalus olemas, jätkub võitlus. Kataloonias peame võitma ja saama rohkem punkte kui Tänak, et viimasele etapile võiksime minna teadmises, et kõik on võimalik,“ kommenteeris Ogier.