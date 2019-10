Prints Harry Inglismaa jalgpallistaarile: kuidas sinusugune nii hea naise sai?“ 

Crouch osales 2015. aastal heategevuslikul jalgpallimatšil,mille järel võttis prints Harry küsimus ta sõnatuks. Harry küsis modelli Abbey Clancyga nelja last kasvatavalt Crouchilt, kuidas temasugune mees suutis sellise naise ära rääkida. Enne, kui Crouch midagi vastata suutis, oli kuningliku perekonna esindaja silmapiirilt kadunud.

„Tavaliselt on mu suud väga keeruline lukku panna, kuid sel hetkel ei osanud ma tõesti mitte midagi öelda. Olin nagu jäätunud ja läinud ta oligi,“ meenutas Crouch.

„Davidi ja Jamesi meelest oli see mõistagi hirmnaljakas ja nad ei suutnud naermist jätta. Kahju, et ma ei suutnud prinntsile vääriliselt vastata. Näiteks, kas see pole mitte natukene suurustav lühikeselt kiilanevalt punapäiselt mehelt? Aga ma kahjuks ei tulnud selle peale,“ kirjutab Crouch.