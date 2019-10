GALERII | Muinasjutt jätkub! Kalev/Cramo murdis Euroliiga meeskonna siruli 

Standings provided by Sofascore LiveScore

Pärast kaotust Moskva Himkile üllatas Kalev ühel nädalal võõrsil Nižni Novgorodi ning kodusaalis Kaasani Unicist. Kahe võidu ja ühe kaotusega püsitakse esikolmiku konkurentsis, täpselt sama seis on ka Zenitil.

Joan Plaza juhendatava tiimis ongi peamine roll välismaalastel. Ühisliigas on seni keskmiselt 16 punktiga resultatiivseim tagamängija Austin Hollins, kindlasti tuleb teraselt silma peal hoida ülikogenud keskmängijal Gustavo Ayonil. Tasemel mängumehi jagub Zenitil igasse liini.

"Me ei saa alahinnata meeskonda, kes alistas kindlalt Kaasani Unicsi. Nad mängivad kaitses väga hästi ning rünnakul muudab nad ohtlikuks mitmekesisus. Kõik mängijad on võimelised kaugelt sisse viskama, mängitakse kiiret korvpalli. Kalev on ohtlikum kui tundub," sõnas Plaza klubi kodulehele.