Itaalia vaevleb rassismi käes: järjekordne mustanahaline tembeldati ahviks 

AS Roma klubi juhtkond vabandas Vieira ees ametlikult ning ütles, et ei tolereeri sellist käitumist mitte kuidagi. Lisaks lubati välja selgitada ahvihäälitsusi teinud fännid, et neid selle eest karistada.

Serie A vaevleb juba pikemat aega rassismi käes. Sel hooajal on juhtumeid olnud juba mitmeid, kuid kõigest hoolimata intsidendid jätkuvad. Kusjuures just AS Roma pani ühele enda fännile eluaegse staadionikeelu, sest too oli sotsiaalmeedias rünnanud nende mängijat Juan Jesust.