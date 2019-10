Mäkinen avaldas lootust, et Tänaku lepingusaaga võib enne reedet läbi saada 

Praeguse seisuga on ebaselge, kas tiimis jätkub Kris Meeke või Jari-Matti Latvala. Suure tõenäosusega on meeskonnas koht vaid ühele neist, sest liitumas on 19aastane soomlane Kalle Rovanperä. Teadupärast pole kuhugi alla kirjutanud veel ka Tänak.

Toyota pealik tunnistas, et hetkel pole veel midagi selge, kuid ehk õnnestub otsustest teada anda enne reedel algavat Kataloonia rallit. “Veel ei saa midagi öelda. Ehk saame asjad klaaritud enne Hispaaniat,” lausus Mäkinen telefonitsi Soome väljaandele Ilta-Sanomat.

Eelseisva etapi eel on tiimi boss aga enesekindel. “Ettevalmistus Katalooniaks on kulgenud hästi. Oleme nii kruusal kui ka asfaldil hästi sõitnud. Loomulikult on eesmärgiks, et meie piloot meistriks tuleks. Samuti soovime olla parim meeskond. Läheme etapile vastu heas tujus,” sõnas Mäkinen.