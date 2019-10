VIDEO | Freestyle-suusataja näitas taas jahmatamapanevaid akrobaatikatrikke 

Ragettli on endale nime teinud ka olümpiamängudel: 2018. aastal sai ta Pyeongchangis seitsmenda koha. Tõsi, kuulsust on talle kõvasti toonud just videod, kus ta akrobaatiliste trikkidega särab.

Näiliselt mängleva kergusega videos esinev Ragettli tunnistas, et tegelikult on edu taga ränk vaev ja kannatlikkus. “Proovisin seda kaks päeva. Olin oma 232. katsel närvis, sest ei tahtnud maha kukkuda. See oli väga väsitav ning oleksin peaaegu alla andnud,” sõnas šveitslane RTE-le.