"Haruldasi" kalevlasi juhendav Štelmahers: olen õnnelik treener!  

"Olen hoolealuste esitusega väga rahul. Eriliselt tahaksin kiita kaitsemängu. Suutsime peaaegu kõik kokkulepitud asjad ellu viia. Mehed andsid ennast 110%,“ sõnas Štelmahers kohtumise järel. "See on tänapäeva korvpallis üsna haruldane, et mängijad suudavad terve kohtumise vältel endast maksimumi välja pigistada. See ongi edu võti. Olen õnnelik treener!"