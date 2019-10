Zeniti ülikogenud peatreener: „vastase alahindamine“ minuga kokku ei käi, Kalev tegi ise töö ära 

"Usun, et võitlesime päris korralikult, aga meil oli viskamisega suuri probleeme, eriti kolmestega. Tabasime kaugelt 28st viskest vaid kuus. Nii on Kalevi suguse tugeva meeskonna vastu raske," sõnas kogenud treener matši järel. "Olime lauas paremad, saime oluliselt rohkem viskeid, ülejäänud näitajad olid enam-vähem võrdsed. Esmapilgul paistabki, et vahe tuli eelkõige tabavusprotsendist."

Kas see oli tingitud Kalevi heast mängust või mängijate nigelast päevast? "Kui kaotad, siis on kaitsjad oma töö ära teinud. Olen vaadanud Kalevi varasemaid mänge, eriti viimast Kaasani Unicsi vastu. Nad jõuavad kaitses hästi viskeid segama ja on aktiivsed," vastas Plaza.