Selgusid maailma parima jalgpalluri auhinnale kandideerivad mängijad, nimekirjas üks üllatus 

Paljud fännid on hämmastunud, et niivõrd vägevasse seltskonda kuulub Tottenham Hotspuri väravavaht Hugo Lloris. 32aastane prantslane aitas küll koduklubil jõuda Meistrite Liigas finaali, kuid samas on tal ka oma osa selles, miks meeskond käimasolevat hooaega nii kehvasti alustanud on.