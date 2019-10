Spordivaria KARM: Arnold Schwarzeneggeri lemmikkulturistil amputeeriti jalg osaliselt Ohtuleht.ee , täna, 08:30 Jaga: M

Flex Wheeler. Foto: Internet

Legendaarne USA kulturist Flex Wheeler läks eelmisel nädalal pahaaimamatult haiglasse, kus selgus, et tema tervislik seisund on nii kehv, et jalg tuleb osaliselt amputeerida.