MIS JUHTUS? Lapsesaamist kavandanud Venemaa suusaäss naaseb võistlusrajale 

"Ütlesin kevadel tüdrukutele, et nüüd on õige aeg rasedaks jääda, sest sel hooajal väga tähtsaid võistlusi pole. Aasta pärast saavad nad rahulikult 2022 olümpiaks valmistuda," lausus Välbe.

Lapseootel on nii olümpialt kui ka MMidelt medaleid võitnud Julia Belorukova (24) ja Jelena Soboleva (27). Kolmanda sportlase nimi jäi toona veel saladuseks.

Nüüd kirjutab Venemaa meedia, et see oli Natalja Matvejeva. Samas teatas 33aastane sportlane, et kavatseb alates detsembrist kodumaal võistelda, kuid rahvusvahelistele jõuproovidele ta ei lähe.