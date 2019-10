VÄÄRT KOGEMUS: maailmameistri treener koolitas Eesti teivashüppajaid 

Ta tõi sellest välja kõige olulisemad punktid, mis on seotud tulemuslikkusega teivashüppes. Svetlana ja Anzhelika koostöö on kestnud juba 17 aastat, ainult aastatega on muutunud treeneri ja sportlase roll nende koostöös. Sealjuures Svetlana Abramova ja Narvas treeneriametit pidav Natalja Konkina olid ühed esimesed naised Venemaal, kes hakkasid 90ndate algul teivast hüppama.