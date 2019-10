SEKSIKA SPORTLASE ALLAKÄIK: kõrgushüppe eksmaailmameister põgenes metsa alkoholismiga võitlema 

54aastane Sjöberg pihtis kodumaa meediale, et kolis senisest kodulinnast Göteborgist mitmekümne kilomeetri kaugusele ja elab sõna otseses mõttes metsaonnis.

Kõrgushüppes 2.42 ületanud rootslane tunnistas, et kärakat hakkas ta võtma juba teismeeas. "Kui mulle öeldi, et praegu ei tohi veini juua, tarbisin ühe pudeli asemel kolm pudelit veini," lausus mees, kes on enda sõnul ka ravimisõltlane.