FÄNNIDE MAIUSPALA: veebruaris näeb Eestis tipptennist 

Kuulsamad nimed on ukrainlannad Elina Svitolina (WTA 8) ja Dayana Yastremska (WTA 24), Horvaatia esindajad Petra Martic (WTA 15) ja Donna Vekic (WTA 20) ning kreeklanna Maria Sakkari (WTA 22).

Euro-Aafrika I grupis on 13 naiskonda, seitse nendest peavad kohtumised Tallinnas Tallink tennisekeskuses. Need on Ukraina, Itaalia, Horvaatia, Austria, Bulgaaria, Kreeka ja Eesti. Kuus naiskonda (Serbia, Poola, Rootsi, Türgi, Luksemburg ja Sloveenia) võistlevad Luxembourgis.