VÄGISTAMINE? Vabavõitluse superstaari kahtlustatakse seksuaalkuriteos 

McGregorit kahtlustatakse seksuaalkuriteos. New York Times kirjutab, et vabavõitleja olla väljaspool pubi ahistanud 20ndates aastates naist.

See on aasta jooksul juba teine samalaadne juhtum, millega 31aastast sportlast seostatakse, ent ametlikku süüdistust pole talle veel esitatud. Iirlane ja tema tiim on kõik süüdistused tagasi lükanud ning nimetanud seda kuulujutuks.