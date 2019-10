Rassistidest Londoni Chelsea fänne ähvardab eluaegne võistluskeeld 

Intsident leidis aset tänavu aprillis Slavia Praha vastu peetud Euroopa liiga kohtumise ajal, kus 20-aastane Jerome Bailey’t korduvalt solvati. Bailey andis sellest kohe klubile teada ning saatis lisaks solvajate nimed ja istekohanumbrid. Klubil võttis mitu kuud aega, et juhtumi osas midagi ette võtta, kuid nüüd ähvardab solvajaid eluaegne võistluskeeld.

„Sellist tulemust ma soovisin, kuid mul on kahju, et kogu protsess on nii kaua aega võtnud. Võib-olla peaks Chelsea oma struktuurid üle vaatama, et asjad edaspidi kiiremini liiguks,“ kommenteeris solvunud Bailey BBCle.

Kuigi juhtum näib lahenevat, on rõhutas Bailey siiski, et on lemmikklubis pettunud.