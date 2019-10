VIDEO | Skandaal USAs: ülikooli sportlased avastasid end pornolehtedelt 

Videod on võetud üles 2012-2013 aastal Limestone’i kolledži riietusruumides, kus kristliku kooli naissportlased riietusid ja pesid. Videod laaditi internetti juba viis kuud tagasi, ent üks asjaosalistest avastas inetu teo alles nüüd.

Praeguseks on Gaffney politsei alustanud juurdlust, et selgitada välja, kes salakaamera dušši- ja riietusruumi paigaldas.

Limestone’i ülikooli endine krossijooksja Clair Culp tunnistas, et sattus uudist kuuldes paanikasse.

„Kas ma olen selles videos? Kas minu sõbrad on selles videos? Teadmine, et sind võidakse intiimselt tervele maailmale näidata, on väga hirmutav,“ kommenteeris Culp News 7le.