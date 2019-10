Talisport Austria leht: Alaver viis sportlased kokku veredopingu vaimse isaga Ohtuleht.ee , täna, 18:58 Jaga: M

Mati Alaver Foto: Mati Hiis

Suusatreenener Mati Alaveri kokkuleppemenetlus on jõudnud ka rahvusvahelisse meediasse. Austria ajaleht Tiroler Tageszeitung tõdeb, et Alaver on vaid üks mutter suurest võrgustikust.