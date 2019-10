Maroko kergejõustikus vohab dopingukultuur, mis meelitab eurooplaseidki 

Too Põhja-Aafrika riik on pikkade traditsioonidega jooksumaa, kust on pärit mitmed olümpiavõitjad. Näiteks 1984. aastal Los Angeleses 5000 meetri distantsil triumfeerinud Saïd Aouita (59), kes on siiani ainsa sportlasena võitnud OMil medali 5000 ja 800 meetri jooksus (pronks 1988). Või 400 meetri tõkkejooksja Nawal El Moutawakel (57), kes triumfeeris Los Angeleses esimese Aafrika ja musliminaisena.