Jalgpall HIRMUS MAAILM: vägistatud ja tapetud jalgpallipoiss tekitab Brasiilias väga valusaid küsimusi

Brasiilia lapsed jalgpalli mängimas. Foto: AFP/Scanpix

13aastase Brasiilia jalgpallipoisi Denilsoniga juhtunu annab aimu, kui jube paik maailm kohati olla võib. Poiss vägistati ja tapeti 2016. aastal, kuid väidetavalt on tal palju saatusekaaslasi, kelle lugu on endiselt vaka all.