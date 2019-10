INTERVJUU | Frank Liivak meenutab raskeid aegu: halvad mõtted ajasid hulluks 

Sportlasele on ikka vaja kedagi kõrvale. Olen ema ja isaga alati lähedane olnud ja nemad toetavad mind, mis iganes otsused olen elus vastu võtnud. Abiks oli kindlasti ka tollane tüdruksõber. Kui tuled Bosnias järjekordsest trennist ja tead, et mängida niikuinii ei saa, siis tekivad igasugused halvad mõtted ja see ajab hulluks. On väga oluline, kui kõrval on keegi, kes neutraalse isikuna asju analüüsib ja teeb mõtlemise kergemaks.

Frank Liivak leidis Flora särgis taas mängurõõmu. Foto: Stanislav Moshkov

Rääkisid, et tulid Eestisse jalgpallist rõõmu otsima. Kas sul on endiselt see protsess käsil või oled juba leidnud rõõmu?

Rõõm tuli tagasi eelmise hooajaga. Tundsin, et jalgpall on ikkagi see õige asi, millega mina tegelema pean. Õnneks olen veel noor ja kõik võib olla võimalik. Ka Bosnias öeldi mulle tegelikult korduvalt, et ma jalga puhkaks, jalgpallurikarjäär alles ees.

Ka Flora on sel hooajal kuidagi eriti rõõmsalt mänginud. Euroopa liigas mängiti – olgem ausad – Frankfurdi Eintrachtiga hoolimata kaotusest peaaegu kui võrdne võrdsega. Mis selle taga oli?

Suvi näitas, et Eesti jalgpall pole midagi nii halb, kui osa kriitikuid räägib. No kui sa ikka Serbia pundi vastu kodumängus täielikult domineerid, on see muljetavaldav. Frankfurdile kaotuse järel olid kõik tohutult pettunud, isegi natukene kibestunud, aga siis jällegi tabasid end mõttelt, et kaotasime just väga kõvas lahingus mullusele Euroopa liiga poolfinalistile. Juba see, et me end niimoodi võrdlesime, on kõva sõna. Tasemevahe ju tundus enne mänge suur. Arvan, et meie edu võti Floraga oli see, et me üldse ei vaadanud, kes on vastas, vaid läksime oma mängu mängima. Ja see tuli päris hästi välja.

Flora sai hooajal ka päris kõva täienduse...