KURIOOSUM: Tallinna hotellis saadud vigastus aitas sakslase omapärase rekordini 

Kui tavaliselt väänavad vutimehed jalgu palliväljakul, siis Stark sai vigastada Tallinna hotellis, kus ta pimedas ringi liikudes vasaku põlve ära lõi. Tekkinud haav vajas õmblusi. „Pime oli ja ma ei näinud midagi. Kui see kõik nii mõru ei tunduks, võiks asja isegi naljaga võtta,“ ütles ta ajalehele Berliner Kurier.

Stark sai enda nimele ka omapärase rekordi. Nimelt on ta Saksamaa koondise koosseisu kuulunud kaheksas matšis, kuid seni on mehel debüüt tegemata. Mitte ükski väljakumängija pole peatreener Joachim Löwi käe all nii kaua ootama pidanud.