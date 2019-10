VIDEO | Ronaldole 100 miljoni euro eest mantlipärijaks ostetud ründaja ei saanud palli tühja väravasse veeretamisega hakkama 

Lisaks eilsele eksimusele on Hazard kahvatult esinenud terve hooaja vältel: esimese seitsme mänguga on tal kirjas vaid üks värav, samuti on paljud täheldanud, et belglane on ülekaaluline ning pole mänguvormis. Hiljuti tunnistas Reali uus täiendus ka, et ei kõnele veel hispaania keelt.