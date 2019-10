WRC Tänak Citroeni aerodünaamilisest uuendusest: otsekui meie pealt kopeeritud! Ohtuleht.ee , täna, 18:15 Jaga: M

Ott Tänak. Foto: Kuvatõmmis/Twitter

Autoralli MM-sarja hooaja lõpuni jääb kaks etappi. Selleks, et midagigi veel päästa, on Citroeni meeskond pannud mängu kõik võtted. Kataloonia võidukihutamisteks valmistudes on katsetatud uut aerodünaamikat, mis sarnaneb Toyota omaga. Sarja üldliidri Ott Tänaku sõnul näib, nagu oleks see otse nende meeskonna pealt võetud.