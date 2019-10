WRC Rallilegend puust ja punaseks! „Urmo Aava ütles kunagi hästi: „Paned uks või saabas ja kui saad sellest aru, on kõik korras.““ Henry Lääne , täna, 23:30 Jaga: M

Foto: Fotod: Aldo Luud ja Reigo Teervalt; montaaž: Toivo Luht

Rallilegend võib spordisõbra jaoks olla paras müsteerium. Jah, ta teab, et kaardilugeja edastab sõitjale väga tähtsat infot ning märkmeid täis vihikuta poleks ekipaažil kuigi suurt lõbu. Ent milline see välja näeb? Mis seal täpselt kirjas on? Mida mingi tingmärk või märksõna tähendab? Õhtuleht tõmbab keebi õlgadele, sirutab rusikasse surutud parema käe taevalaotuse poole ja tõttab appi!