DOPINGUSKANDAAL | Austria politsei vahistas kurikuulsa dopingutreeneri 

Innsbrucki prokuratuuri kõneisiku Hansjörg Mayri sõnul kahtlustab politsei, et Mayer jätkas süüdimõistmisest hoolimata dopingu vahendamist amatöör- ja profisportlastele. "Kuivõrd ilmnesid vihjed, et ta võib teistega kokkuleppeid sõlmida ja uurimist ohustada, siis ta arreteeriti 21. oktoobril kriminaalpolitsei orderi alusel, et talle kahtlus esitada ja teda üle kuulata."