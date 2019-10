SÜÜDI! Vormel 1 meeskond paljastas konkurendi pettuse 

Konkureeriv tiim Racing Point esitas Jaapani GP järel rahvusvahelisele autospordiliidule (FIA), milles süüdistas Renault'd pettuses. Racing Point väitis, et Nico Hülkenbergi ja Daniel Ricciardo Renault'des on süsteem, mis timmib automaatselt esimeste ja tagumiste pidurite omavahelist tasakaalu. See on reeglitega keelatud.