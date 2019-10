ÄSSADE SÕNASÕDA! "Arvan, et ta on pe**evest!"  

Kõik algas maikuus Roomas, kus mehed kohtusid ATP-turniiri teises ringis. Emotsionaalsuse poolest tuntud Kyrgios ärritus sealgi – ta sõimas joonekohtunikku, lõi veepudelit jalaga, peksis reketit vastu maad ja tagatipuks viskas tooli platsile. Säärane käitumine tõi talle disklahvi.

Hiljem levis sotsiaalmeedias video, kuidas Ruud tähistas toda võitu. Kyrgios jagas seda koos naeruemotikonidega.

Teema kerkis taas üles eile, kui Rootsi väljaande Tennisportalen ajakirjanik küsis intervjuus Ruudi käest Kyrgiose reaktsiooni kohta. "Nägin, et kirjutas natuke selle kohta," alustas norralane.

Ruud jätkas: "Ta oli täitsa hullumeelne, kui temaga mängisin. Oli tore teda võita. Mind ei huvita, kas ma tähistasin pärast või mitte. Olin rõõmus, teenisin 90 edetabelipunkti ja 50 000 USA dollarit auhinnaraha, seega miks ma ei peaks tähistama? See on tema probleem, et ta on platsil idioot."

Septembris oli norralane ühes taskuhäälingus lausunud veelgi karmimalt. "Arvan, et ta on pe**evest. Ta on meelelahutaja, mitte sportlane. Nagu Rafa [Nadal] ütles mulle: võin järgmine kord platsile minna aluspükste väel. See oleks meelelahutus, aga mitte kvaliteetne meelelahutus."