ÕL KATALOONIAS | Tommi Mäkinen: olen väga enesekindel, et Ott ja Martin võidavad Hispaanias tiitli 

Jaapani autotootja võistkonna esinumber võib Kataloonias kindlustada MM-tiitli. Eestlane edestab Sebastien Ogier'd üldarvestuses 28 ja Thierry Neuville'i 41 punktiga.

Sõitjana vahemikus 1996-1999 maailmameistriks kroonitud Mäkinen märkis, et Tänaku individuaalne tiitel on praegu kõige tähtsam. "Mõistan Oti olukorda sõitja vaatevinklist väga hästi. Pinge läheb aina suuremaks, kuid üritame tiimina seda võimalikult madalana hoida. Tean omast kogemusest, et liiga suur pinge võib esitust mõjutada," rääkis soomlane.

Ta lisas: "Mäletan oma karjäärist, et kui on palju pinget, sõidad automaatselt veidi leebemalt. Kui see hakkab katseaegu mõjutama, tahad aga kiirem olla ja võtad rohkem riske. Nii võivad väikesed vead sisse tulla."

Mäkinen on väga enesekindel, et Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja saavad pühapäeval tänavusteks tšempioniteks. Lõpetuseks tõdes ta, et järgmise aasta lepingute kohta pole praegu uut infot jagada.